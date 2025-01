Padrasto morre após sofrer parada cardíaca durante reconhecimento do corpo do enteado Familiares de Antônio receberam a notícia errônea de sua morte antes de sua falecimento real, ocorrido após complicações em seu estado crítico no hospital

Viviane Freitas

Capital News



Divulgação/Bombeiros/Ilustrativo Familiares de Antônio receberam a notícia errônea de sua morte antes de sua falecimento real, ocorrido após complicações em seu estado crítico no hospital

Divulgação/Bombeiros/Ilustrativo

Familiares de Antônio receberam a notícia errônea de sua morte antes de sua falecimento real, ocorrido após complicações em seu estado crítico no hospital

Neste final de semana, Campo Grande foi marcado por uma sequência de tragédias envolvendo a família de Antônio Medina, de 59 anos. Antônio faleceu na tarde deste domingo (5) após passar mal durante o reconhecimento do corpo de seu enteado, Henrique Pena, que havia sido encontrado morto no Córrego Lagoa na última sexta-feira (3).

Inicialmente, a família de Antônio foi informada erroneamente de que ele havia falecido no hospital no sábado (4) à tarde. No entanto, durante o velório de Henrique, a família foi surpreendida ao saber que Antônio ainda estava vivo, mas em estado crítico e com aparelhos de suporte vital prestes a ser desligados. Antônio entrou em protocolo de morte cerebral e faleceu no domingo.

Na sexta-feira, Antônio passou mal durante uma conversa com a imprensa, caindo repentinamente. Militares do Corpo de Bombeiros, que estavam no local, realizaram manobras de reanimação por mais de 30 minutos e conseguiram restabelecer seu ritmo cardíaco. Antônio foi intubado e levado para o hospital, onde seu estado permaneceu crítico até o falecimento.

Henrique Pena, o enteado de Antônio, foi encontrado morto preso a galhos no Córrego Lagoa, entre as avenidas Lúdio Martins Coelho e Dinamarca. O corpo de Henrique apresentava sinais de sangramentos e uma testemunha relatou que ele tinha problemas psicológicos e sofria surtos ocasionais.

A Polícia Civil, sob a coordenação do delegado Sam Ricardo Aranha Suzumura, está investigando o caso. O corpo de Henrique foi encontrado por populares, mas ainda não se sabe a causa exata de sua morte.