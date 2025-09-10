Motociclista de 50 anos morre após acidente em Campo Grande

Alexandre da Silva Belisario, de 50 anos, morreu na noite da última segunda-feira (8), após sofrer um grave acidente de moto na Avenida Tamandaré, no bairro São Francisco, em Campo Grande. Ele bateu em um VW Saveiro e ficou em estado crítico.
Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento da colisão, quando a moto entrou na via e foi atingida pelo carro durante uma tentativa de conversão. O acidente aconteceu na tarde do mesmo dia.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e atendeu Alexandre, que sofreu fratura exposta na perna esquerda e traumatismo craniano. Ele foi levado em estado grave para a Santa Casa.
Segundo a assessoria da Santa Casa, Alexandre deu entrada às 17h31 e teve o óbito confirmado às 23h26. A vítima trabalhava como porteiro e deixa uma companheira e um filho.
“Estamos consternados com a perda e prestamos nossas condolências à família”, declarou a assessoria da Santa Casa.