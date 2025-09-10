Campo Grande 00:00:00 Quarta-feira, 10 de Setembro de 2025

Trânsito Quarta-feira, 10 de Setembro de 2025, 10:41 - A | A

Quarta-feira, 10 de Setembro de 2025, 10h:41 - A | A

Veja o vídeo

Motociclista de 50 anos morre após acidente em Campo Grande

“Estado grave” foi confirmado antes do falecimento na Santa Casa

instagran facebook-2.png twitter-2.png print-2.png

Viviane Freitas
Capital News

Alexandre da Silva Belisario, de 50 anos, morreu na noite da última segunda-feira (8), após sofrer um grave acidente de moto na Avenida Tamandaré, no bairro São Francisco, em Campo Grande. Ele bateu em um VW Saveiro e ficou em estado crítico.

Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento da colisão, quando a moto entrou na via e foi atingida pelo carro durante uma tentativa de conversão. O acidente aconteceu na tarde do mesmo dia.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e atendeu Alexandre, que sofreu fratura exposta na perna esquerda e traumatismo craniano. Ele foi levado em estado grave para a Santa Casa.

Segundo a assessoria da Santa Casa, Alexandre deu entrada às 17h31 e teve o óbito confirmado às 23h26. A vítima trabalhava como porteiro e deixa uma companheira e um filho.

“Estamos consternados com a perda e prestamos nossas condolências à família”, declarou a assessoria da Santa Casa.

Comente esta notícia

Confira Também Nesta Seção:

Leia mais

Reportagem Especial LEIA MAIS

Tradição e fé
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2025/06/19/370x278/b47a527ee7aabaeb153cecf76ea30a88.jpg
Reportagem Especial

Corpus Christi deve reunir mais de 60 mil em Campo Grande
Reportagem Especial
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2025/05/31/370x278/1e01c6c8e660837ca6a98cbbab1a3b53.jpg
Reportagem Especial

Maio Laranja: Campanha para combater e amenizar dores do abuso sexual se fortalece
1º de Maio
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2015/04/30/370x278/60bf2d521604c88b1858f1a12cf2ae20.jpg
Reportagem Especial

Dia do Trabalhador: um marco de lutas e conquistas históricas no Brasil e no mundo
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2023/04/20/370x278/e25be03f908f6b7d3df0190d38a29ec0.jpg
Reportagem especial

Feriado de Tiradentes: Herói da Inconfidência e símbolo da luta pela liberdade
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2025/04/15/370x278/ed8b2fe473ad0c7f002669fc1db451dd.jpg
Semana Santa

Tríduo Pascal é momento de renovação espiritual para os católicos
https://cdn.capitalnews.com.br/storage/webdisco/2022/11/14/370x278/b5e27da2521669fd6e1ab00868aed933.jpg
Feriado

Brasil celebra os 135 anos da Proclamação da República