Casal morre em acidente na MS-382 após colisão entre três veículos

Viviane Freitas

Capital News



Rio Brilhante Digital Gedson Peixoto e Andrea Brisolin não resistiram aos ferimentos; investigação sobre as causas do acidente segue em andamento

Rio Brilhante Digital

Gedson Peixoto e Andrea Brisolin não resistiram aos ferimentos; investigação sobre as causas do acidente segue em andamento

Um grave acidente na rodovia MS-382, em Guia Lopes da Laguna (MS), resultou na morte do casal Gedson Peixoto e Andrea Brisolin na noite de terça-feira, 31 de dezembro de 2024. A colisão envolveu três veículos e ocorreu enquanto o casal retornava de Bonito.

O casal estava no carro modelo Ônix, voltando de Bonito após deixar o filho de 21 anos na cidade para as comemorações de Ano Novo. A tragédia aconteceu quando uma caminhonete Hilux, com placas de Rio Brilhante, bateu de frente com o Ônix. Um Jeep Compass que seguia logo atrás colidiu contra a traseira do carro do casal.

Com o impacto da colisão, Gedson e Andrea não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Seus corpos foram levados ao Instituto Médico Legal (IML), onde passarão por exames.

A Polícia Civil foi acionada e iniciou a investigação para apurar as causas do acidente. Andrea e Gedson eram naturais de Guia Lopes da Laguna e Jardim, mas residiam em Campo Grande. O sepultamento do casal deve ocorrer em Jardim.

Na caminhonete Hilux, estavam duas pessoas, sendo que a passageira foi levada para atendimento médico, consciente e orientada. Os motoristas da Hilux e do Jeep Compass realizaram o teste de bafômetro, que resultou negativo para álcool.