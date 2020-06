Toque de recolher em Campo Grande volta para as 22 horas

PMCG Prefeitura de Campo Grande altera horário de toque de recolher

A partir desta sexta-feira (26) o toque de recolher volta para as 22h em Campo Grande, o motivo é devido as diversas denúncias e flagras de aglomerações. A medida foi anunciada pelo prefeito Marquinhos Trad (PSD) durante live na noite de terça-feira (23).

Até sexta outra medida do prefeito é o reforço das nas fiscalizações noturnas. “Talvez assim, as pessoas que vivem da noite, começam a ter consciência e respeitar aqueles que cumprem os regramentos e princípios da nossa cidade”, relatou o prefeito sobre as novas medidas.

O toque de recolher será das 22h até as 5h do dia seguinte. “ Do dia 26 até os 30 dias seguintes, o toque de recolher vige das 22h às 05h do dia seguinte”, explicou o Marquinhos. Ele ainda complementou dizendo que o horário será válido todos os dias da semana.