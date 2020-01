Timemania acumula e pode pagar R$ 23.800.00,00

Anderson Ramos/ Capital News Mega-Sena acumula e prêmio para próximo concurso é de R$ 10 milhões

Nesta quinta-feira (09) acontece o sorteio do Concurso 1430 da Timemania às 20h00, no horário de Brasília. O sorteio será realizado pela Equipe da Caixa no Espaço Loterias na cidade de São Paulo Capital. Para receber o prêmio da primeira faixa de premiação, o apostador deve acertar 7 números e/ou o time do coração escolhido já na hora da aposta. O prêmio da Timemania está acumulado por dois concursos em um valor de um milhão e R$ 1.100.000,00 da faixa principal.

Na quarta-feira (09) ocorreu o sorteio do Concurso 2.222 da Mega-Sena, onde ninguém acertou as seis dezenas dezenas sorteadas. O prêmio para o próximo sorteio, que ocorrerá no sábado (11), está estimado em R$ 10 milhões.

Os números sorteados foram 13 - 14 - 29 - 30 - 48 - 59.

A Quina teve 29 ganhadores que vão receber, cada um, R$ 58.660,41. Acertaram quatro números 1.969 apostadores, que receberão o prêmio individual de R$ 1.234,23.

Dupla-Sena também sorteio hoje, com estimativa de prêmio do concurso 09/01/2020 R$ 6.700.000,00. O sorteio acontece às 20h. Aposta mínima custa R$ 2,50.

Dia de Sorte, estimativa de prêmio do concurso 09/01/2020 acumulado próximo concurso R$ 349.940,85. O valor da aposta mínima, de 7 números, é de R$ 2,00. Os sorteios são realizados na terça-feira, quinta-feira e sábado às 20h.