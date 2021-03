Tamanduá-bandeira atropelado é resgatado em estado grave

Divulgação/PMA Tamanduá foi resgatado por quatro mulheres

Tamanduá-bandeira foi atropelado nas proximidades da ponte do córrego Buriti, a cerca de 1,5 km da cidade de Corguinho. O animal foi resgatado por quatro mulheres que o colocaram no carro de uma delas e o levaram até o Posto da Polícia Militar Ambiental (PMA), localizado na Cachoeira do Sossego, à margem do rio Aquidauana, em Rochedo.



Segunda PMA, o animal possuía um corte de grande porte na parte dorsal e ferimentos nas patas, os Policiais agradeceram a abnegação e esforço das mulheres para salvar a vida do bicho, passaram o tamanduá-bandeira para a viatura, acionaram o veterinário do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), na Capital e o encaminharam rapidamente para atendimento.