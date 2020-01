Sorteio de R$ 27 milhões da Mega-Sena acontece hoje

Tamanho do texto

Marcelo Camargo/Agência Brasil Apostadores fazem fila em casa lotérica

Acontecerá hoje (18) o sorteio da Mega-Sena que está acumulado em R$ 27 milhões. No último sorteio, que aconteceu quarta-feira (15) não houve nenhum vencedor, os números sorteados foram 16, 23, 32, 50, 52, 58, as apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília), em lotéricas ou pela internet por R$ 4,50. O sorteio deve acontecer as 20h.

A chance de ganhar o prêmio em uma aposta simples é de 1 para 50 milhões. As chances aumentam em bolões ou apostas maiores.