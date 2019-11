Solenidade de outorga de medalhas é suspensa

Tamanho do texto

Divulgação/Polícia Civil Homenagem foi criada em novembro de 1989

Por incompatibilidade de agendas de autoridades da Polícia Civil, a solenidade de outorga de Medalhas que aconteceria na sexta-feira da próxima semana, dia 8 de novembro, na Câmara de Vereadores de Campo Grande, está suspensa e será reagendada para data futura, mantendo-se os homenageados.

Homenagem foi criada em novembro de 1989, com a publicação no Diário Oficial do Estado dos decretos 5.281, 5.282, 5.283 e 5.284, é concedida aos policiais civis e membros da sociedade sul-mato-grossense que, reconhecidamente, prestaram relevantes serviços à segurança pública e a instituição.