Setembro é o mês com menos casos e mortes por covid-19

Anderson Ramos/Capital News Leitos de UTI

Setembro é o mês com o menor número de casos confirmados e de óbitos por covid-19, em Mato Grosso do Sul. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES), em comparação com mês de junho (mês com maior pico de casos e mortes) a redução foi de 90% .

“Isto é resultado de muito trabalho. Estamos na vanguarda no país, pois graças a eficiência de nossas equipes, junto com o apoio dos municípios, temos mais de 94% da população com 18 anos ou mais, com pelo menos uma dose aplicada e 76% completamente imunizada com a segunda dose ou dose única. Tenho certeza que seremos o primeiro Estado do país a sair desta pandemia”, conforme o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende.

O impacto positivo nos indicadores pode estar associado à campanha de vacinação contra o coronavírus que alcançou índices de excelência no Estado.Os indicadores em queda provam a efetividade da vacinação como uma medida de controle da pandemia, no entanto, devido a curta duração, se faz necessária a dose de reforço iniciando em idosos e pessoas com doenças autoimunes.

Ainda de acordo com o estudo da SES, devido ao cenário de estabilidade da doença no Estado, que concomitantemente coincide com a campanha de vacinação em massa em Mato Grosso do Sul. A curva do gráfico de mortalidade se apresenta com queda vertiginosa saindo do patamar de 44.686 casos confirmados registrado em junho para 4.336 em setembro. Mesmo fenômeno se repete com os óbitos, de 1.323 óbitos registrado em junho para 145 em setembro.