SES está preparada para imunizar população tão logo Ministério da Saúde envie vacinas

Divulgação/Portal do MS O Governo do Estado estará preparado para receber as 1.781.246 doses de vacina, onde se estima imunizar 890.623 pessoas, conforme preestabelecido pelo PNI.

Neste segunda-feira (11), o Secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, declara que o Governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Saúde (SES) e intermédio da Coordenação Estadual de Imunização, está preparado para iniciar a imunização do grupo prioritário previsto pelo Programa Nacional de Imunização (PNI), do Sistema Único de Saúde (SUS), a partir da chegada das vacinas em solo sul-mato-grossense.

Ainda conforme o secretário estadual de saúde, Geraldo Resende, enfatiza ainda que, “Por ora, ainda não temos uma data e horário definidos pelo Ministério da Saúde para o início da imunização. As remessas das vacinas serão enviadas de forma proporcional à população”

O Ministério da Saúde têm expectativa de que as vacinações comecem entre os dias 20 de janeiro e 10 de fevereiro.

Caso seja confirmada a data pelo Ministério da Saúde, Mato Grosso do Sul estará preparado para receber aproximadamente 1.781.246 doses de vacina, com o intuito de imunizar cerca de 890.623 pessoas, segundo preestabelecido pelo PNI.

A Secretaria de Estado de Saúde, juntamente com apoio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) através da Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros Militar, estabeleceram uma força-tarefa para que as doses da vacina cheguem de forma simultânea e segura, dentro de até 48 horas, aos 79 municípios do Estado após liberação do Ministério da Saúde.

O Plano de Imunização segue em construção pelo Ministério da Saúde, podendo haver atualizações, principalmente quanto aos grupos prioritários que estão sendo definidos pelo PNI divididos em fases de imunização. As atualizações também poderão ocorrer nas ações estratégicas já preestabelecidas pela SES.

Já com relação aos insumos para os imunobiológicos, o Estado possui em estoque a quantidade necessária de seringas e agulhas para realizar com excelência o serviço de imunização. A SES informa que o governo do Estado possui 2.526.393 agulhas e seringas e está com processo em andamento para aquisição de mais 5 milhões.

Considerando um ‘plano B’, o Governo do Estado, através da SES, formalizou protocolo de intenções junto ao Instituto Butantan, com a intenção de compra de 1,7 milhão de doses de vacina da Covid-19 para imunizar 850 mil pessoas abrangendo todos os municípios de Mato Grosso do Sul.