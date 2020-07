SES divulga ampliação de leitos de UTI em MS

Tamanho do texto

PMC Leitos da UTI foram ampliados no Estado

A Secretaria de Estado de Saúde (SES), divulgou no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (20) o novo Mapa Hospitalar de Leitos para Mato Grosso do Sul.

Dos leitos já existentes, estão disponíveis 710 leitos clínicos adulto, 119 leitos clínicos pediátrico, 269 leitos de UTI adulto (16 a mais do que o mapa hospitalar divulgado no dia 14) e 9 leitos de UTI infantil (2 leitos a mais). Em ampliação: 100 leitos clínicos adulto, 6 leitos clínicos pediátrico e 101 leitos de UTI adulto (10 a mais que na publicação anterior).

Segundo a SES, “a nova lista traz uma readequação, resultado da análise do quadro e realidade epidemiológica de cada município. A lista é dinâmica e varia de acordo com o avanço da pandemia e necessidade de internação de cada localidade”, diz a nota.