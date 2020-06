Servidor testa positivo para Covid e Detran suspende exames

Tamanho do texto

Divulgação/Assessoria DETRAN Serão sete dias sem realizar exames

Após um servidor testar positivo para novo coronavírus (Covid-1(9) o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) suspende os exames práticos de direção veicular estão suspensos pelos próximos sete dias.

O servidor foi afastado e deve ficar em quarentena por 14 dias para o devido tratamento e acompanhamento. De acordo com o Detran cerca de 14 servidores que tiveram contato direto com o funcionário infectado, ficarão em isolamento domiciliar nos próximos sete dias e também deverão seguir as recomendações da SES.

A sede do Detran está passando pelo processo de sanitização periodicamente, o que deverá ser intensificado. Os Centros de Formação de Condutores já foram informados e deverão remarcar os exames suspensos, para que nenhum cliente seja comprometido.