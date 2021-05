Serviços realizados de forma online do Detran superam os presenciais

Tamanho do texto

Saul Schramm APP DETRAN

O resultado de um balanço apresentado pelo Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) indica que dos 517.805 serviços executados desde janeiro, mais da metade foram realizadas por meios digitais.

De acordo com o diretor de Tecnologia da Informação do Detran-MS, Robson Alencar, até agora 277.028 guias do Departamento foram emitidas pelo Portal de Serviços ou pelo aplicativo Detran Mobile.

Segundo o diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, os meios digitais disponíveis, tanto pelo site quanto pelo aplicativo, tiraram as pessoas das filas nas agências de todo o Estado e consequentemente do contato pessoal.

“Neste momento, isso é crucial por vários aspectos: Primeiro porque estamos, de fato, dando maior celeridade aos processos, além de reduzir a circulação de pessoas conforme orientação das autoridades em saúde, evitando aglomeração em nossos espaços de atendimento. Segundo pelo conforto, agilidade e segurança que o sul-mato-grossense tem encontrado ao procurar um serviço do Detran. Essa é nossa preocupação e é o legado que queremos deixar para o Estado: modernidade e inovação”, enfatizou Rudel.