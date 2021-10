Sem possibilidade de chuva, sol aparece entre nuvens em MS

Edemir Rodrigues/Portal MS Clima para está terça-feira

Sol aparece entre muitas nuvens, mas há probabilidade de chuva a qualquer hora do dia em todas as áreas de Mato Grosso do Sul, nesta terça-feira (5).

A madrugada pode registrar temperaturas em torno de 16°C, e durante a tarde a máxima será de 25°C na parte sul, 32°C no leste, 34°C no norte, 28°C na região pantaneira e 28°C na parte central, conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec).

Em Campo Grande a mínima é de 22°C e a máxima 33°C, Coxim a mínima de 23°C e a máxima de 35°C, Dourados a mínima de 17°C e a máxima de 32°C, Ponta Porã a mínima de 16°C e a máxima 30°C, Corumbá a mínima de 22°C e a máxima de 34°C e em Três Lagoas a variação é de 20°C a 34°C.