Segurança Pública recebe investimento de R$ 43 milhões neste ano

Chico Ribeiro Viaturas

Planos apresentados pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (Sejusp/MS), pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), referentes aos eixos de Enfrentamento à Criminalidade Violenta e a Valorização dos Profissionais de Segurança Pública, e liberou R$ mais de 43,1 milhões para o Governo do Estado investir na segurança pública este ano.

Os recursos, segundo o superintendente de Planejamento, Projetos e Ações Integradas das Políticas de Segurança Pública, coronel Adriano Noleto Rampazo, foram depositados na conta da Sejusp no mês de janeiro, quando começou a correr o prazo de 30 dias para a apresentação do plano de aplicação. “Esse plano é para informar a pretensão de utilização desse dinheiro e foi por nós apresentado logo na primeira semana subsequente ao depósito, após a análise pela Sege, que aprovou o nosso projeto, o dinheiro foi disponibilizado para aplicação.

Prioridade da Sejusp é melhorar a comunicação via rádio entre as polícias e parte dos recursos liberados pelo Ministério da Justiça, somada a contrapartida a ser investida pelo Governo do Estado, será empregada na modernização da infraestrutura de radiocomunicação, principalmente naquelas localidades onde há deficiência de sinal.

De acordo com a assessoria, os projetos apresentados pela Sejusp ao Ministério da Justiça contemplam ainda a valorização e melhoria da qualidade de vida dos profissionais de segurança pública. Neste ano está previsto a realização de um levantamento completo de segurança do trabalho, saúde ocupacional e mental dos efetivos. “Com base nesse diagnóstico serão planejadas e incrementadas ações mais adequadas e eficazes, no que diz respeito a saúde e bem-estar dos policiais, otimizando a aplicação de recursos, reduzindo os afastamentos precoces e entregando para a sociedade profissionais sadios e equilibrados”, finaliza Rampazo.

Com os R$ 43 milhões liberados essa semana pelo Ministério da Justiça, o Governo do Estado irá adquirir pelo menos 65 novas viaturas Trailblazers, 11 Unidades de Resgate, sistema de Rádio Digital, 50 viaturas pick-ups, servidor para o Centro Integrado de Operações de Segurança (CIOPS), pistolas, ônibus adaptado para serviço odontológico, oftalmológico e de audiometria, mobiliário e equipamentos e aparelhos para diagnóstico biopsicossocial para todas as forças de segurança.