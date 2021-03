Santa Casa alerta para Fake News envolvendo a instituição

Deurico/Capital News Santa Casa é o maior hospital de Mato Grosso do Sul

Após um áudio com informações falsas relacionadas a leitos de pediatria para Covid-19 viralizar nas redes sociais, a Santa Casa de Campo Grande emitiu nota desmentindo as informações.

Divulgação Nota divulgada pela Santa Casa

Em nota o hospital esclarece o ocorrido. “Está circulando nas redes sociais um áudio sobre leitos de pediatria COVID. Esclarecemos que não se trata da Santa Casa de Campo Grande. Uma funcionária de outra Santa Casa pelo país compartilhou esse áudio inicialmente e viralizou. Estão atribuindo erroneamente ao nosso hospital”, informou a assessoria da instituição.

No áudio, uma suposta funcionária do hospital relata que uma reunião de urgência foi convocada para tratar o aumento de internações de crianças infectadas com o novo coronavírus. “A Santa Casa abriu plano de contingência para receber crianças com covid. Várias enfermarias estão sendo abertas, outras estão sendo modificadas para receber muita criança com covid”, enfatiza o áudio que circula nas redes sociais.

Serviço:

Com intuito de combater as Fake News sobre a pandemia e demais informações relacionadas a área da saúde, o Ministério da Saúde disponibiliza um número de WhatsApp para envio de mensagens da população. O espaço é exclusivo para envio de informações suspeitas, que serão apuradas pelas áreas técnicas e respondidas oficialmente pelo ministério.

Qualquer pessoa pode enviar gratuitamente mensagens com imagens ou textos, que tenha recebido por meio de redes sociais, o número para envio é: (61) 99333-8597.