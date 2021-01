SAD realiza leilão com 144 lotes de veículos e sucatas

Divulgação/ Portal MS

Estão abertos os lances para o leilão eletrônico de 144 lotes de veículos e sucatas, organizado pela Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD). Com valor comercial e a possibilidade de reutilização de peças e conjuntos de peças, o leilão acontece no dia 12 de janeiro às 14h, porém os lances já podem ser oferecidos no site da leiloeira.

Ao todo são 144 lotes, sendo 87 carros, 56 motos e um lote com quatro sucatas. Entre os lotes, o menor avaliado é uma Yamaha/TDM 225 no valor de R$ 500,00 (lote 51). De acordo com a assessoria, já o melhor avaliado corresponde a um GM/S10 2.8 D no valor de R$ 6.000,00 (lote 77).

As visitações estarão disponíveis aos interessados a partir do dia 05 de janeiro de 2021, de segunda a sexta-feira das 08h às 11h e das 13h30 às 16h, com exceção de feriados. No dia do leilão, a visitação é proibida. O Depósito da Coordenadoria de Gestão Patrimonial/Supat/SAD está localizado na Rua Paracatu, s/n, esquina com a Rua Jaboatão no Bairro Silvia Regina.