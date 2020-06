Rodoviária reabre para viagens intermunicipais

Divulgação Terminal Rodoviário de Campo Grande

Aprovado pela Comissão Municipal de Enfrentamento da Covid-19, após apresentação de plano de contenção, o Terminal Rodoviário de Campo Grande volta a reabrir neste sábado (13) para viagens intermunicipais.

Conforme a decisão publicada na edição desta quarta-feira (10) do Diário Oficial de Campo Grande, assim como outros locais já reabertos, o terminal deve seguir medidas rigorosas de prevenção ao contágio do coronavírus, e conforme o decreto, continua vedado o ingresso de veículos de transporte coletivo interestadual e internacional de passageiros, público e privado, no território do município de Campo Grande..

Terminal Rodoviário deve instalar barreiras sanitárias, a fim de que todos os passageiros que desembarquem no local passem por uma triagem com aferição da temperatura corporal, e observar todas as medidas previstas no Plano de Contenção de Riscos (Biossegurança).

A rodoviária foi fechada dia 24 de março como parte da estratégia para evitar a disseminação do Covid-19, principalmente de passageiros vindo de São Paulo e do Rio de Janeiro, os principais epicentros da pandemia no Brasil. Foi reaberta dia 28 de abril e novamente fechada dia 5 de junho diante do aumento do número de casos confirmados de Covid-19 em municípios do interior do Estado.