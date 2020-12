Reinfecção: Presidente do Detran testa positivo para covid-19

Tamanho do texto

Divulgação/Detran Presidente do Detran-MS, Rudel Trintade

Diretor-presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), Rudel Trindade Junior, foi diagnosticado novamente com Covid-19, nesta quinta-feira (10).

Na sexta-feira (04), ele apresentou tosse seca e aumento de temperatura, conforme a assessoria do departamento. Rudel está em isolamento social na própria residência e deve durar 14 dias, conforme os protocolos adotados. Ele está em rotina administrativa em regime de home office.