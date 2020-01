Regiões de Campo Grande passão por interdições

Tamanho do texto

PMCG/Divulgação

Algumas vias de Campo Grande estão interditadas para a realização de obras, reparos e eventos. É possível que além da obstrução das vias, ocorra congestionamento no trânsito da região.





Confira a lista divulgada pela Agetran com os dias, locais e horários das interdições:





Período: 25/01/2020

Motivo: Lançamento de Reforma

Endereço: Rua Alvilandia entre as ruas Rio Dourado e Rio Brilhante

Horário: 07h00 às 12h00



Período: 13/01/2020 a 26/01/2020

Motivo: Evento Religioso

Endereço: Rua Pinto D’Água entre as ruas Mocho e Carancho

Horário: 18h00 às 23h00



Período: 03/01/2020 a 31/01/2020

Motivo: Manutenção dos Cabos Subterrâneos

Endereço: Rua 14 de Julho entre as avenidas Fernando Correa da Costa e Mato Grosso (Faixa de Estacionamento)

Horário: 08h00 às 17h00