Reforma em escola indígena incentiva o aprendizado em MS

Divulgação/Portal MS Escola Indígena AngelinaVicente

Com intuito de fomentar o aprendizado e melhorar as condições da Rede Estadual de Ensino (REE), o Governo do Estado anunciou a reforma do prédio e a cobertura da quadra esportiva da Escola Indígena Angelina Vicente, localizada na Aldeia Brejão, área rural do município de Nioaque. As obras somam R$ 1,1 milhão em investimento oriundos dos cofres públicos.

De acordo com a Secretaria Estadual de Educação (SED), a licitação das obras foi finalizada e a empresa J Cruz Engenharia foi a vencedora do certame. O próximo passo será a assinatura do contrato e posteriormente será expedida a “ordem de serviço” que dará início a reforma na unidade escolar, beneficiando 90 alunos do ensino médio.

Diretor da escola, Otamir Souza da Silva ressalta que a obra é a concretização de um sonho da comunidade. "Estamos muito felizes, porque esta será a primeira reforma na escola. A cobertura da quadra também era muito aguardada", enfatizou.

Chico Ribeiro/Portal MS Prefeito de Nioaque, Valdir Couto

Para o prefeito de Nioaque, Valdir Couto de Souza Júnior, investimentos no setor de educação fomentam o desenvolvimento da região. "A obra vai dar melhores condições aos alunos da aldeia, contribuindo para o aprendizado e para desenvolver as atividades esportivas. A comunidade esperava por este investimento, que é a mais uma política pública para a população da cidade", destacou via assessoria.

Por meio de recursos provenientes do Governo do Estado foram feitos investimentos em reformas nas unidades da Rede Estadual, incluindo escolas indígenas, com objetivo de melhorar as condições dos locais e contribuir para qualificação e aprendizado nas comunidades.

Conforme a administração estadual, durante a gestão Azambuja foi entregue a reforma da Escola Estadual Indígena João Quirino de Carvalho, localizada na Aldeia Uberaba, região de Porto Índio, em Corumbá. Também houve a cobertura da quadra da Escola Indígena Indígena MboÉroy Guarani Kaiowá, no município de Amambai.

Chico Ribeiro/Portal MS Governador entrega reforma em escola indígena de Amambai

Entre as unidades contempladas está a Escola Atanásio Alves, na Aldeia Lalima, em Miranda, no local foram construídas novas salas de aula, quadra de esportes com arquibancadas e outras melhorias que seguiram o padrão da arquitetura indígena.

Mesmo com a pandemia da Covid-19, o Governo do Estado manteve as reformas nas unidades escolares da rede estadual. Ao todo, foram mais de R$ 262 milhões investidos desde 2015, o que corresponde a cerca de 600 reformas incluindo obras de acessibilidade, pintura, readequações na parte elétrica e hidráulica e melhorias em geral.

Chico Ribeiro/Portal MS Governador Reinaldo Azambuja (PSDB)

Governador do Estado, Reinaldo Azambuja (PSDB), anunciou que até o final de 2022 serão promovidas reformas nas 356 escolas estaduais de Mato Grosso do Sul. “Teremos todas elas estruturadas, reformadas e modernas para melhorar as unidades e assim contribuir para o aprendizado dos alunos”, destacou.