Reconhecida internacionalmente, Bonito comemora 73 anos

Divulgação/Portal MS Gruta do Lago Azul em Bonito-MS

Reconhecida internacionalmente, por suas belas e um dos principais pontos turísticos do mundo, Bonito comemora 73 anos neste sábado (2). A cidade que ates era um núcleo habitacional que se transformaria na sede do Município de Bonito, iniciou-se em terras da Fazenda Rincão Bonito, que possuía uma área de 10 léguas e meia e foi adquirida do Sr. Euzébio pelo Capitão Luiz da Costa Leite Falcão, que aí se aportara em 1869, e é considerado o desbravador de Bonito, tendo sido também seu primeiro escrivão e tabelião.

Divulgação/PMA Bonito

A Lei Estadual nº 693, de 11 de junho de 1915, cria inicialmente o Distrito de Paz de Bonito, com área desmembrada do Município de Miranda e a este subordinado administrativamente. Conforme o site da Prefeitura de Bonito, a cidade foi fundada em 1927 e com a criação do território Federal de Ponta Porã, pelo Decreto-Lei nº 5.839, de 21 de setembro de 1943, é lhe anexado como Distrito de Paz de Miranda. Por força do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, é reintegrado ao estado de Mato Grosso, na mesma situação de Distrito pertencente ao Município de Miranda. Finalmente a Lei Estadual nº 145, de 2 de outubro de 1948, eleva-o a categoria de Município, tendo por sede a cidade de Bonito, constituindo termo judiciário da Comarca de Aquidauana, com um único Distrito, o da sede municipal, situação mantida pelo Decreto nº 1.738, de 30 de dezembro de 1953, que fixou o quadro territorial administrativo-judiciário do Estado, para vigorar no quinquênio 1954-1958. Em 1977 o município passa a fazer parte do atual estado de Mato Grosso do Sul.

Em comemoração ao aniversário houve a tradicional Alvorada Festiva, às 5 horas e na sequência a entrega de uma das obras mais aguardadas pela comunidade bonitense, o Corpo de Bombeiros. O ato terá a presença do governador Reinaldo Azambuja (PSDB). Também na programação estão entrega de obras de pavimentação em diversos bairros da cidade, assinatura das ordens de serviço para pavimentação do primeiro trecho da MS-345, saindo de Bonito, recapeamento da MS-382 e reforma da Escola Estadual Luiz da Costa Falcão, todos por parte do Governo do Estado; assinatura de processo licitatório para construção da Ponte do Quati e reforma do Hospital Darci João Bigaton. A programação termina com a live musical.