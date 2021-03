Receita Federal promove live sobre IRPF 2021

Agência Brasil Receita Federal

Receita Federal de Campo Grande realiza nesta terça-feira (23) live para explicar as novidades do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2021, ano-base 2020, Vale ressaltar que o prazo de entrega da declaração começou em 1º de março e vai até 30 de abril.

Entre as mudanças, a principal é a obrigatoriedade do contribuinte prestar informações sobre o recebimento do auxílio emergencial em decorrência da pandemia da Covid-19. Conforme a Receita Federal, caso o contribuinte tenha recebido o benefício e outros rendimentos tributários acima de R$ 22.847,76 (sem somar o benefício) deve fazer a declaração.

A palestra será realizada online às 19 horas e é voltada a estudantes universitários da área de contabilidade, na ocasião serão abordadas as principais dúvidas dos acadêmicos em relação a declaração do Imposto de Renda.

De acordo com a Receita Federal, a live contará com quatro servidores especializados sobre as normas de preenchimento da declaração e legislação do Imposto de Renda. Haverá ainda esclarecimentos sobre como fazer e declarar doações para os fundos do Estatuto da Criança e do Adolescente e Estatuto do Idoso.

Para o delegado-adjunto da Receita Federal em Campo Grande, Henry Tamashiro Oliveira, ressalta a importância do evento. "É uma ótima oportunidade para tirar dúvidas, especialmente durante a pandemia, quando o atendimento presencial está bastante restrito”, destacou via assessoria.

A palestra contará ainda com a participação dos auditores-fiscais Moacir Menin, Zumilson Custodio da Silva e Elvis Caiçara da Silva. O acesso às lives será feito por meio da plataforma “Microsoft Teams”.

As lives são realizadas pela Receita Federal em parceria com o Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso do Sul (CRC-MS), SESCON-MS e Núcleos de Apoio Contábil Fiscal de Campo Grande (Faculdade Estácio, Universidade Católica Dom Bosco, Uniderp, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Anhanguera e Instead).