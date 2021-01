Quarta-feira com possibilidade de chuva forte

A.Ramos/Capita News ..

Mato Grosso do Sul terá uma quarta-feira (13) de temperaturas máximas na casa dos 30°C, mas o tempo fica bastante abafado e haverá aumento de nebulosidade ao longo do dia. As condições estimadas são de céu parcialmente nublado a nublado. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) há risco de temporais, com chuvas entre 50 e 100 milímetros e ventos que podem variar entre 60 a 100 km/h.

Mesmo com as chuvas ocorridas ontem a umidade do ar continua baixa com variação estimada entre 80% a 30% ao longo do dia. De acordo com a assessoria, as temperaturas podem registrar mínima de 22°C e máxima de 33°C no Estado.