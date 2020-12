Publicado resultados do processo seletivo de Médicos Plantonistas

Reprodução

Nesta quarta-feira (23), seguindo o cronograma de atividades, os resultados preliminares do Processo Seletivo foram publicados com a relação de candidatos que tiveram as suas solicitações de inscrição deferidas e a respectiva pontuação obtida na avaliação curricular, assim como as solicitações indeferidas juntamente com a fundamentação.

Para suprir as vagas que restam em aberto, devido ao número insuficiente de candidatos aprovados em certames anteriores e também integrando as medidas adotadas para o enfrentamento do aumento da incidência do Coronavírus em Mato Grosso do Sul, o Governo do Estado abriu processo seletivo de médicos plantonistas para a Fundação de Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul (Funsau-MS).

De acordo com a assessoria, o candidato poderá formular recurso por escrito, endereçado à Comissão de Avaliação e Seleção, devidamente fundamentado e indicando de forma clara e objetiva as razões recursais, o qual deverá ser entregue no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, localizado na Av. Engenheiro Luthero Lopes, nº 36, Bairro Aero Rancho IV, exclusivamente nos dias 23 e 24 de dezembro de 2020, no período das 08h às 11h e das 13h às 16h (horário de Mato Grosso do Sul).

Ao todo são 04 vagas para a função de Médico Plantonista – Unidade de Terapia Intensiva e 14 vagas de Médico Plantonista – Pronto Atendimento Médico. As funções possuem carga horária de 24 horas semanais e remuneração de R$ 4.828,54, acrescida de Adicional de Função de 100% do vencimento-base.