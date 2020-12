Prova Bonito 21K conseguiu aliar ciclismo com protocolos de biossegurança

Valter Patrial ..

No último final de semana foi realizada em Bonito/MS a 6ª edição da prova Bonito 21K, que reuniu atletas de todo o Brasil para provas de corrida de rua e ciclismo de estrada. Pioneira na aplicação de rígidos protocolos de biossegurança, a prova, que tem a realização oficial do Sesc Mato Grosso do Sul e H2O Ecoturismo, agradou os participantes com as medidas implementadas. “A equipe sempre acreditou que a prova iria acontecer, então trabalhamos com os protocolos de biossegurança visando a realização do evento, priorizando o bem-estar de todos os envolvidos. Tudo funcionou corretamente, todos entraram na concentração de máscara, foi aferida a temperatura e os atletas posicionados com espaçamento de 1 metro e meio, com a largada em ondas”, conta André Milani, diretor técnico da prova.

Em 2020, a Bonito 21K teve como diferencial ser a primeira – e até o momento única – meia maratona de Mato Grosso do Sul oficializada junto à Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), com presença de pelotão de elite masculino e feminino. “A prova oficial tem o percurso medido corretamente, e os resultados dos atletas são válidos para provas oficiais”, explica Marcelo Moriyama, presidente da Federação de Atletismo de Mato Grosso do Sul (FAMS). Sobre a aplicação dos protocolos de biossegurança, Marcelo se mostrou satisfeito. “Conseguimos fazer a largada com o espaçamento necessário, por ondas, os atletas largaram de máscaras, foi bem rigoroso o protocolo e o pessoal respeitou bastante”. Além da meia maratona, foram realizadas provas de corrida de 5 km, 10 km e corrida Kids, com participação de 80 crianças.

De acordo com a assessoria, a prova de ciclismo foi a grande estreia do ano, com percursos de 50 e 121 quilômetros e quase 300 participantes inscritos. “Foi uma prova excelente, muito bem organizada, o percurso foi muito bom. O pessoal da organização está de parabéns porque os protocolos foram bem rígidos e achamos a prova muito segura”, comenta a atleta Mariana Ramos, que correu os 21km da corrida e ficou em 1º lugar no percurso de 50 km feminino de ciclismo.