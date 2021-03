Projeto nova anuncia suspensão temporária das atividades

Divulgação/ Projeto Nova Projeto oferece atendimento psicossocial a pessoas vítimas de violência

Após o anúncio da Prefeitura Municipal de Campo Grande em antecipar os feriados para a próxima semana, o Projeto Nova anunciou que suspenderá as atividades durante o período estipulado pelo decreto.

Em nota divulgada nesta sexta-feira (19), os diretores da instituição esclarecem que o objetivo é proteger a equipe, os assistidos e demais prestadores de serviço vinculados ao projeto. “O Projeto Nova entende o momento que estamos enfrentando na cidade e é de grande alerta na saúde. Por isso, decidimos seguir as orientações do Prefeito Marquinhos Trad de adiantar os feriados e fechar dos dias 22 a 26 de março” enfatiza a nota divulgada via assessoria.

O Projeto Nova é uma iniciativa que oferece atendimento psicossocial a pessoas vítimas de abuso e exploração sexual em Campo Grande, os atendimentos são realizados na sede do projeto, situada na Vila Carvalho.

A psicanalista e coordenadora do projeto, Viviane Vaz explica que o projeto desenvolve diversas ações que visam o desenvolvimento sócio emocional dos pacientes. “Vivemos única e exclusivamente de doações e mensalmente realizamos eventos para arrecadar fundos financeiros para manter a sede funcionando, oferecemos também oficinas de desenvolvimento sócio emocional, onde valorizamos a geração de renda familiar. trabalhos grupos com cursos de artesanato, costura e culinária, assim como grupo com as crianças e adolescentes desenvolvendo arteterapia. temos um atendimento amplo as vítimas e suas famílias”, explica a coordenadora.

“Penso que como instituição que trabalha em prol da pessoa humana, somos referência, temos que dar exemplo de cuidado com o outro”, finaliza a nota.

Conforme o decreto anunciado ontem pelo prefeito Marquinhos Trad (PSD) foi definido que os feriados de 13 de junho e 26 de agosto serão adiantados para a próxima semana, de 22 a 26 de março. Nestes dias, apenas serviços considerados essenciais, como alimentação, medicamentos, delivery, postos de combustíveis, serviços de saúde e igrejas estão autorizados a funcionar.