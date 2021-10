Projeto Amigos do Parque funciona sem restrições

Divulgação/Fundesporte Amigos do Parque

Mesmo com as obras de revitalização do Parque dos Poderes, a população de Campo Grande pode usufruir normalmente das atividades do Projeto Amigos do Parque neste fim de semana. A iniciativa foi criada em 2016 em parceria com a Fundação de Desporto e Lazer de MS (Fundesporte), com intuito de incentivar a realização de práticas desportivas e a ocupação do Parque dos Poderes, local indicado para diversos esportes como caminhadas, corridas, passeios de bicicleta e patins.

Os frequentadores do Projeto poderão utilizar uma das pistas da Avenida do Poeta e da Desembargador José Nunes da Cunha que estará inteiramente exclusiva para o projeto.

Conforme a administração estadual, no trecho entre a Secretaria de Estado de Educação (SED) e a rotatória da Agência Estadual de Gestão e Empreendimentos (Agesul), as duas pistas da Avenida do Poeta estarão interditadas para o tráfego de veículos que deverão optar por rotas alternativas.

Durante o período de obras, equipes do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) promovem rondas com intuito de ampliar segurança viária e a fluidez do trânsito.

Confira as rotas alternativas: