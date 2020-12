Procon realiza levantamento de preços de material escolar

Divulgação/Assessoria

Com o intuido de orientar e colaborar para que as compras ocorram onerando menos, a Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS) realizou pesquisa de preços. De acordo com os resultados obtidos, o produto que apresentou maior variação de preço foi a fita Durex 12x10m da marca Aderiras, que pode ser encontrada por R$ 0,35 na loja Shop Tudo, localizada na rua Dom Aquino 1248, enquanto na Livraria Moderna, na rua Sete de Setembro 606, também no centro, está à venda por R$ 2,99, ou seja, 754,29% a mais.

O menor índice percentual (2,99%) encontrado foi o da caneta hidrocor grossa Compactor com 12 unidades, que na Shop Tudo estava sendo vendida a R$ 19,40, enquanto na Livraria Moderna a R$ 19,98. A pesquisa levantou os preços dos itens que mais tradicionalmente são solicitados, tais como apontadores, cadernos, canetas diversas, lápis, variados tipos de cola, dicionários, papel sulfite, tesouras e tintas entre outros.

O levantamento foi realizado no período de 14 a 18 de dezembro, envolvendo 11 estabelecimentos comerciais especializados da área central e também em bairros da Capital. Foram pesquisados 233 itens, dos quais serão divulgados 209, uma vez que os 24 restantes foram encontrados em menos de três dos pontos visitados.