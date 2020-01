Procon encontra diferença de preço de 243% na cesta básica de alimentos

Divulgação Pesquisa foi realizada em quatros dias

O Setor de Pesquisas da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS), encontrou diferença de até 243,27 % em diferentes supermercados de Campo Grande.

A pesquisa foi realizada no período de 20 a 24 deste mês, em 11 estabelecimentos que comercializam esses produtos da cesta básica. De acordo com a pesquisa rssa diferença de preço (243,27%) é da margarina Becel de 500 gramas, comercializada no Carrefour por R$ 3,49 e por R$ 11,98 no Comper da avenida Mato Grosso. Também podem ser consideradas elevadas as diferenças de preços do fubá Ponzon (230,22%) uma vez que está exposto à venda por R$ 1,30 no Extra da rua Maracaju e R$ 4,58 no Comper e, ainda, fósforos Fiat Lux Pinheiro (pacote com 10 caixas) vendido por R$ 2,65 no Assaí da avenida Cônsul Assaf Trad e por R$ 7,59 no Extra, o que equivale a diferença de 186,42%.

O levantamento abrangeu 118 produtos, tendo a verificação ocorrido tanto na área central como em bairros, como é o caso do Assai Atacadista (avenida Cônsul Assaf Trad), Atacadão (avenida Coronel Antonino), Carrefour (avenida Afonso Pena), Comper (avenida Mato Grosso), Duarte (avenida Manoel da Costa Lins), Extra (rua Maracaju), Fort (rua São Borja), Legal (avenida José Nogueira Vieira), Pag Poko (rua Pinhão), Pires (rua Ouro Verde) e São João (avenida Presidente Tancredo Neves).