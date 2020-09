Presidente do Comercial morre vítima da Covid-19

Anderson Ramos / Arquivo Capital News Válter Manginni era o atual presidente Valter comercial

A covid-19 fez a primeira vítima entre dirigentes de clubes que disputam o Campeonato Sul-Mato-Grossense. Válter Manginni, presidente do EC Comercial faleceu na manhã desta segunda-feira (28) em Campo Grande. Segundo nota da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), a informação foi confirmada pela filha do dirigente comercialino.



Manginni tinha 62 anos e estava na presidência do Comercial desde 2017. Empresário do ramo de materiais para escritório e informática, enfrentava problemas renais com a necessidade de hemodiálise. Após alguns dias internado com sintomas da covid-19, seu quadro se agravou e houve a necessidade de ser entubado, o que teria causado uma leve melhora. Mas a situação voltou a se agravar no fim de semana até o óbito nesta segunda.



O dirigente passou a fazer parte da gestão do Comercial em 2007, durante a presidência de Carlos Alberto de Assis. Participou ainda das gestões de Luiz Cortês, Fernando Doldan e Italo Milhomen, até disputar a presidência e ser eleito no fim de 2016.



A última reunião em que representou o Comercial aconteceu no último dia 2 de setembro, quando Federação e clubes discutiram possíveis datas para o retorno do Campeonato Estadual.

Serviço: A família informa que sepultamento será às 15:30h . Memorial Park (atrás dos Parque das Primaveras). Só poderão ir 10 pessoas.