Prêmio de Inovação na Gestão Pública já tem competidores

David Majella Entrega do prêmio para a 1ª colocada na categoria "Ideias Inovadoras implementáveis", do ano passado

A lista de projetos habilitados a concorrer ao Prêmio de Inovação na Gestão Pública, está disponível no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (21).



O edital nº 04 Escolagov/SAD está publicado nas páginas 34 e 35 do Diário Oficial e também estabelece o prazo de dois dias de recurso aos candidatos que tiveram projetos não habilitados. De acordo com a publicação, é necessário acessar o site específico do prêmio para preenchimento do recurso e encaminhamento eletrônico à Escolagov.



Etapa seguinte à fase de recursos, a avaliação dos trabalhos está sendo feita por membros da Comissão Julgadora, que analisa os projetos inscritos nas modalidades “Práticas Inovadoras de Sucesso” e “Ideias Inovadoras Implementáveis”. O resultado com os vencedores de 2019 será divulgado no mês de outubro, ocasião em que se comemora o Dia do Servidor Público.



Organizada pelo Governo do Estado através da Fundação Escola de Governo (Escolagov) e a Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD), a iniciativa está em sua 24ª edição, segundo a assessoria, e tem como proposta premiar ideias e práticas que traz modernidade à Gestão Pública Estadual.