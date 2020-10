Prêmio da Mega-Sena acumulou e vai para R$ 90 milhões

Marcelo Brandt/G1 Mais um prêmio da Mega-Sena sem ganhador

No sorteio da Mega-Sena realizado na quarta-feira (30) ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.30. O prêmio acumulou e a estimativa para o próximo concurso da Mega Semana, que será realizado no sábado (3), é R$ 90 milhões.

Foram as seguintes as dezenas sorteadas: 12 - 21 - 29 - 54 - 56 - 57.

A quina teve 90 apostas ganhadoras; cada uma receberá um prêmio de R$ 47.955,93. A quadra registrou 5.934 apostas vencedoras; cabendo a cada ganhador R$ 1.039,05. De acordo com a Agência Brasil, as apostas para o concurso 2.305 podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.