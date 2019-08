Prefeitura inicia reforma do Terminal Rodoviário de Corumbá

Divulgação/Prefeitura de Corumbá' Obra vai melhorar serviço oferecido à população e aos turistas

Por meio da Fundação de Turismo do Pantanal a Prefeitura Municipal de Corumbá por meio da Fundação de Turismo do Pantanal, iniciou sexta-feira, 30 de agosto, a reforma do Terminal Rodoviário Intermunicipal. A obra é realizada com recursos próprios do Executivo, atendendo constantes pedidos de usuários, comerciantes e turistas do local.



A obra envolve troca dos refletores internos por LED, revisão completa da fiação elétrica, pintura interna e externa, limpeza geral, reparos (vidros, esquadrias, válvulas hidrossanitárias), além de outros serviços de pequeno porte. De acordo a diretora- presidente da Fundação de Turismo do Pantanal, Elisângela Sienna da Costa Oliva, além dos itens elencados acima, o terminal ganhará novas e modernas longarinas, iguais às de aeroportos, totem de autoatendimento das informações turísticas, placas de sinalização e um novo sistema de monitoramento por câmeras.