Prefeitura de Campo Grande convoca aprovados em processo seletivo

Divulgação/ PMCG

A Prefeitura de Campo Grande publicou nesta sexta-feira (17), no Diário Oficial, a convocação de candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado para seleção e contratação de auxiliar administrativo e financeiro e auxiliar de manutenção, para substituição dos ex-contratados desligados no período.

A convocação é referente ao Processo Seletivo Simplificado aberto por meio do Edital n. 06/2019-01, publicado no Diogrande n. 5590, de 29 de maio de 2019.

Estão sendo convocados os candidatos que ficaram na 386ª a 392ª posição para o cargo de auxiliar administrativo e financeiro e os classificados de 368ª e 369ª posição para o cargo de auxiliar de manutenção, a comparecerem na Seges, conforme função, relação nominal, local, data e horário especificados em Diário Oficial.

A documentação solicitada no edital deverá ser entregue em data definida no momento da orientação dos candidatos, conforme cronograma publicado no DO desta quarta-feira (24).

A relação nominal dos convocados pode ser conferida na página 3 da edição n. 6.002 do Diogrande, disponível no endereço eletrônico http://portal.capital.ms.gov.br/diogrande