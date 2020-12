Prefeitura abre licitação da Rui Barbosa

DIVULGAÇÃO/PMCG

Nesta sexta-feira (18) a Prefeitura de Campo Grande publicou o edital de licitação das obras de revitalização da Rui Barbosa, um dos principais eixos viários do transporte coletivo da Capital, por onde circulam 53 linhas do transporte coletivo. De acordo com a assessoria, as propostas das empresas participantes da concorrência serão abertas no próximo dia 27 de janeiro.

A revitalização da Rui Barbosa integra o Reviva Mais Campo Grande, financiado pelo BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), o investimento previsto é de R$ 30,4 milhões, com obras em toda sua extensão, incluindo 7,1 km de recapeamento, desde as proximidades do viaduto da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (onde se chama Rua Trindade ), até o trecho final, quando se encontra com a Avenida Rachid Neder.

De acordo com a PMCG, está programado um corredor do transporte coletivo no trecho entre a Rua Chile e a Avenida Mato Grosso, com 5 estações de embarque e desembarque. O trecho mais central, a partir do cruzamento com a Avenida Afonso Pena, receberá mobiliário urbano semelhante ao da 14 de Julho, câmeras de monitoramento, padronização das calçadas para acessibilidade e wi-fi

As estações estão projetadas para serem construídas na Rui Barbosa entre as ruas Aluízio de Azevedo e Dr. Aníbal de Toledo; entre as ruas Bariri e Professor Severino Ramos de Queiroz; entre as ruas Calarge e Tônico Saad; entre a Avenida Afonso Pena e a Rua Barão do Rio Branco e a quinta estação na quadra entre as ruas Dom Aquino e Cândido Mariano.