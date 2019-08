Prefeito articula melhorias no transporte de Ladário e Corumbá

Divulgação/ Portal MS Viação Canarinho vai implantar a manutenção da frota

A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agepan) e concessionária Viação Canarinho e a Prefeitura de Ladário irá ajudar a definir o Plano de Ajustes e Melhoria na linha Ladário e Corumbá.



Na ocasião a equipe técnica da Agência, coordenada pelo diretor de Transportes, Rodovias e Portos, Ayrton Rodrigues, esteve na cidade para apresentar os estudos efetuados para adequação do itinerário e reestruturação do serviço.

Participarão da reunião dentro do ônibus, o grupo composto também pelo prefeito Iranil Soares (PSDB), secretários, e pelo diretor da Canarinho, Joafran Bueno, que viajou todo o percurso, efetuando paradas para avaliação e discussão das justificativas de alteração, supressão e demarcação de pontos. Assim que definidas as mudanças a serem feitas no percurso, a empresa deverá divulgar amplamente e com antecedência à população.



O objetivo das visitas técnicas, era avançar definições discutidas em Campo Grande, no mês de julho, tanto com o executivo, quanto com a transportadora.Com a contratação de empresa especializada já encaminhada, a Prefeitura dará início imediato à reconformação das vias no trajeto da linha, que, embora seja originalmente uma ligação rodoviária intermunicipal, serve também ao transporte no trecho urbano.



Na oportunidade a viação Canarinho também já tem uma série de providências a iniciar, incluindo a implantação de sistema de controle de ações preventivas de manutenção da frota; estabelecimento de plano de ações corretivas e emergenciais; disponibilização de equipe de manutenção e limpeza em número suficiente e disponibilização de frota em quantidade adequada tanto para a operação regular, quanto na reserva para substituição. Deve também definir um local que será o ponto final da linha e, em pouco tempo, renovar a frota. A operadora precisará, ainda, manter um serviço específico para tratar as reclamações dos usuários.