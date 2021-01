Prazo para justificar voto termina dia 14 de janeiro

Deurico/Arquivo Capital News TRE MS

Termina dia 14 de janeiro o prazo para o eleitor que deixou de votar e não apresentou justificativa no dia das eleições de 2020.

A justificativa pode ser feita por meio do aplicativo e-Título ou pelo site da Justiça Eleitoral, no Sistema Justifica. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), quem não tiver motivo plausível para a ausência, deverá pagar multa de R$ 3,51. Voto é obrigatório dos 18 aos 69 anos, sendo facultativo dos 16 aos 18 anos incompletos, aos maiores de 70 anos e aos analfabetos.