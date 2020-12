Praça de Esportes Elias Gadia recebe sua primeira reforma geral

Divulgação/PMCG ..

Após a inauguração, o qual já ocorreu a 13 anos, a Praça de Esportes Elias Gadia começou a receber obras de revitalização, é a primeira reforma geral. Localizada no Bairro Taveiropólis, um dos mais tradicionais espaços públicos de esporte e lazer de Campo Grande.



Estão sendo investidos R$ 337,5 mil na obra, que integra o “Reviva Mais Campo Grande”, programa lançado pelo prefeito Marquinhos Trad que contempla investimentos públicos em várias áreas. O projeto contempla a construção de novos espaços de lazer e cultura, como o Parque dos Esportes Radical no antigo lixão do Jardim Noroeste, além da revitalização da Lagoa Itatiaia, dos parques e de várias praças.



De acordo com a assessoria, o projeto de reforma da Praça Esportiva Elias Gadia inclui reparos na calçada externa; novas mesas e bancos de concreto; troca de areia e novos brinquedos no playground; melhorias na iluminação da quadra poliesportiva; troca da cobertura, reforma e pintura das arquibancadas, com instalação de alambrado e corrimãos; revitalização dos banheiros; além da recuperação do pórtico no acesso principal. Também será reformado o gradil no entorno da praça.



Entre os frequentadores da praça, a reforma do espaço é comemorada porque é a garantia da continuidade e até ampliação das atividades. É o caso de dona Márcia Regina Gutierrez da Silva, que há 9 anos cumpre uma rotina quase diária na pista de caminhada, recapeada ano passado.



Ela também faz fitdance todas as terças e quintas-feiras e desde então ganhou mais qualidade de vida. “Passei a fazer exercícios por recomendação médica, antes eu era obesa, tinha diabetes e pressão alta, agora tenho mais saúde e disposição”, conta.