Planejamento familiar é tema de palestra gratuita

Estudantes do curso de Medicina da Uniderp vão orientar homens e mulheres sobre como planejar a chegada dos filhos e prevenir gravidez indesejada. A ação social de saúde será realizada a partir das 15h30 desta sexta-feira (28) na Unidade de Saúde da Família - USF Estrela Dalva, em Campo Grande. Quantidade de vagas é limitada e as inscrições serão aceitas por ordem de chegada ao local. Todas as medidas de prevenção à covid-19 serão respeitadas, tais como distanciamento de 1,5m, uso de máscaras e higienização com álcool em gel.



O planejamento familiar é previsto na Constituição Federal como um direito de todo cidadão brasileiro. Regulamentada por meio da lei nº 9.263/1996, as ações de saúde devem assegurar que homens, mulheres e o casal tenham acesso ao conjunto de tratamentos, que auxilie na concepção ou contracepção, além de todo o suporte durante a gestação e após o nascimento, segundo a assessoria. A legislação prevê ainda iniciativas de apoio na prevenção de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs).



Serviço:



Palestra: “Planejamento familiar”



Data: 28/05/2021



Horário: 15h30



Local: USF Estrela Dalva – Avenida Nosso Senhor do Bonfim, nº 2.685, Bairro Taquaral Bosque.



Taxa: gratuita



Inscrição: ordem de chegada