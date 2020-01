Pescador é flagrado com pescado e armas de fogo

Divulgação/PMA Peie será doado a instituições filantrópicas

Polícia Militar Ambiental de Campo Grande prendeu e multou um homem de 57 anos, por pesca predatória e por porte e posse de armas de fogo. Caso aconteceu na região conhecida como Ponte do Grego no município de Aquidauana. Ele também foi autuado administrativamente e multado em R$ 940 pela pesca predatória. Pescado será doado para instituições filantrópicas, depois de periciado.

O acusado foi abordado em uma estrada rural, em uma motocicleta, e com ele foi encontrado um rifle modificado para calibre 22, com munição. Suspeitando que o homem estaria praticando caça na região, a equipe perguntou se ele estava com mais alguém e se havia mais armas. Conforme a PMA, o infrator informou estar sozinho, mas que tinha em sua residência, em Campo Grande, mais um revólver calibre 38 e uma garrucha calibre 22. No local, além das armas indicadas, os Policiais encontraram mais cinco munições calibre 38 e três munições calibre 22.

Todas as três armas e munições não tinham documentação. Na residência, ainda foi encontrado em um freezer, um exemplar de pescado da espécie pintado, pesando 12 kg, que o infrator afirmou ter capturado antes do período da piracema, mas não possuía a declaração de estoque e o peixe aparentava estar fresco e, portanto, capturado recentemente. O pescado, as armas e as munições foram apreendidas.

O pescador foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, onde foi autuado em flagrante e responderá por crime ambiental de pesca predatória, com pena prevista de um a três anos de detenção e por porte ilegal de arma de fogo, cuja pena é de dois a quatro anos de reclusão.