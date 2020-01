Pecuarista é multado em R$ 8,4 mil

Divulgação/PMA Atividades foram paralisadas.

Um pecuarista de 65 anos foi multado em R$ 8,4 mil, durante vistorias nas propriedades rurais do município de Deodápolis. Os Policiais Militares Ambientais de Dourados localizaram uma propriedade rural, margeando a área urbana, erosões e outras degradações ambientais em áreas protegidas de preservação permanente (APP).

Na propriedade rural, a PMA verificou que o gado era mantido com acesso às matas ciliares de um córrego, que corta a propriedade, causando danos diretos ao curso d’água, conforme a PMA.As matas ciliares do manancial também praticamente não existiam na extensão da fazenda.

A falta de conservação do solo na propriedade, aliada ao pisoteio dos animais fizeram com que ocorressem processos erosivos e fossem carreados sedimentos, causando assoreamento do córrego. Várias ravinas e duas vossorocas foram encontradas, inclusive, uma delas com 36 metros de comprimento por 36 metros de largura. As atividades foram paralisadas.