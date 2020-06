Paulistas são multados por pesca ilegal

Divulgação/PMA Ações aconteceram em Três Lagoas e Brasilândia

A Polícia Militar Ambiental (PMA) de Três Lagoas autua quatro paulistas de 32, 34 e 35 anos, residentes em Birigui (SP) e um residente em Bauru, de 46 anos, por pesca ilegal no rio Paraná e apreende petrechos de pesca ilegais

Autuação deu-se na região da Ilha Comprida no município de Três Lagoas e os pescadores não tinham capturado nenhum pescado ainda. Com os infratores foram apreendidas quatro carretilhas com varas. Os policias efetuaram auto de infração administrativo e aplicaram multa no valor de R$ 300 contra cada autuado, conforme a PMA.

Durante os trabalhos, a equipe também cortou e retirou do rio 21 anzóis de galho e um espinhel com 30 anzóis (petrechos proibidos). Os proprietários dos petrechos ilegais não foram localizados.