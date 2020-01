Parto mobiliza 50 pessoas no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul

Divulgação/HRMS Começo de dezembro foi surpreendente e desafiador para todos os profissionais do HRMS

Vanessa Barbosa Furtado, chegou ao Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS) no dia 07 de dezembro, sentindo dor abdominal, a paciente foi assistida e medicada além de passar pelos exames cabíveis ao caso, permanecendo internada para cuidados específicos.

Durante a internação e com o auxílio dos exames, foi diagnosticado que o filho de Vanessa estava com Teratoma Cervical, que vem a ser um tumor constituído de células parenquimatosas, representativas de mais de uma camada germinativa.

Com o diagnóstico em mãos a equipe constituída por enfermeiros, médicos, anestesistas, cirurgiões, obstetras, pediatras, especialista em cabeça e pescoço, intensivista neonatal, técnicos e fisioterapeutas, passaram a estudar o caso com informações de artigos científicos além das experiências do time de profissionais, simulações teóricas também foram realizadas. Posterior à tanto empenho, a equipe definiu que o melhor tratamento para o caso, seria a ressecção cirúrgica do tumor com manutenção do aporte respiratório.

O bebê foi parcialmente retirado do ventre através de uma cesariana, para ser entubado, com o sucesso do procedimento o parto foi concluído, e em seguida o menino foi encaminhado para outra sala do centro cirúrgico para a realização da retirada do teratoma, enquanto a mãe também passava pela conclusão da cesariana, conforme a assessoria.

Mãe e filho seguem muito bem, Vanessa já ganhou alta e José segue internado na unidade intermediária para acompanhamento especializado da evolução do paciente, “Toda a minha família é muito grata, primeiramente a Deus por estar conosco e por ter guiado todos os profissionais durante o parto do meu filho, e com certeza somos gratos também por toda equipe, por todo acompanhamento e dedicação”, destacou Vanessa.