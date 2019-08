Parque da Galinha Pintadinha chega à Campo Grande

Divulgação O evento acontece nos dias 01 e 25 de setembro

Sucesso da criançada a Galinha Pintadinha que já ultrapassa a marca de 21 bilhões de visualizações, mais de 20 milhões de inscritos, além de 40 milhões de downloads. Estará presente em diversos países no mundo, representando um marco inédito em produções brasileiras na plataforma de vídeos online.

A personagem mais amada pelas crianças, estará no Shopping Bosque do Ipês, com o evento inédito “Galinha Pintadinha e sua Turma”, dos dias 01 e 25 de setembro, de segunda a sexta-feira das 14h às 21h, sábado das 10h às 22h e aos domingos das 10h às 20h.

A diversão é para toda a família, que vão desde uma área exclusiva para bebês com a Área Baby da Turminha Mini, atividades lúdicas com a Cozinha da Borboletinha, Arena Radical do Pintinho Amarelinho, e até um Estúdio de fotos exclusivo e inédito com as fantasias da Galinha Pintadinha, Pintinho Amarelinho, Galo Carijó, Borboletinha e Dona Baratinha para que as crianças vistam e se divirtam registrando momentos de muita diversão.

E não acaba por aí: para todos que gostam de brincar com a tecnologia, terá ainda a “Caça aos ovos”, aplicativo gratuito via Google Play e Apple Store, para caçar ovinhos pelos corredores do shopping, e colecionar figurinhas do tema em um álbum virtual.

E para que o encantamento seja ainda mais completo, o público poderá conhecer “ao vivo” a Galinha Pintadinha e o Pintinho Amarelinho. Os encontros com os personagens acontecerão de quinta-feira a domingo das 16h às 20h. As senhas devem ser retiradas com 1h de antecedência no local do evento.

Para fechar o evento com chave de ouro, o Trenzinho da Galinha Pintadinha vai trazer diversão para toda a família. Excelente oportunidade para que pais e filhos curtem juntos, momentos de muita alegria.