Parceira com hospital possibilita cirurgia em crianças

Crianças da fila de espera serão atendidas até dezembro

Crianças que aguardam na fila do Sistema Único de Saúde (SUS), para cirurgia nas adenoide ou amígdalas, serão atendidas até dezembro deste ano no Hospital Adventista do Pênfigo.

A ação é por meio da parceira entre a Prefeitura de Campo Grande e a unidade hospitalar. Conforme a assessoria, atualmente as crianças e os adultos realizam esse procedimento no Hospital São Julião.

Para realizar esse tipo de cirurgia, o paciente precisa ter obstrução das vias aéreas superiores por hipertrofia adenóide / amigdalas, apnéia obstrutiva, roncos, dificuldade de sono adequado, déficit de crescimento, alterações faciais (palato ogival, hipotonia muscular), infecções de repetição (com perda escolares importante), otites de repetição (adenoide hipertrófica predispõe infecções), otites médias de repetição e perda auditiva.