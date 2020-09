Para alimentação de alunos, prefeitura abre licitação

Arquivo Alimentação dos estudantes

Foi publicado nesta terça-feira (29) no Diário Oficial da União (DOU) a licitação da Prefeitura Municipal de Costa Rica, na modalidade registro de preços, do tipo menor preço por lote, para aquisição eventual de gêneros alimentícios para compor o kit de alimentos para alunos da Rede Municipal de Educação.

De acordo com a publicação, a abertura do pregão vai ocorrer no dia 14 de outubro de 2020, às 9h, no site www.portaldecompraspublicas.com.br.