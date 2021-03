Órgãos públicos estaduais estarão com atendimento presencial suspenso em Campo Grande

Divulgação/Portal MS Medidas restritivas

No período de 22 a 26 deste mês, os órgãos públicos estaduais de Campo Grande estarão com as atividades presenciais suspensas. A medida não se aplica aos serviços públicos de saúde, segurança pública, assistência social nas residências inclusivas e nas casas abrigo, infraestrutura e fiscalizações tributária, sanitária, ambiental e meteorológica.



Segundo a resolução conjunta assinada pelos secretários Ana Nardes (Administração e Desburocratização) e Sérgio Murilo da Mota (Governo e Gestão Estratégica), publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) no final da tarde desta sexta-feira (19), a resolução foi editada em função do Decreto da Prefeitura de Campo Grande que traz várias medidas restritivas de combate à pandemia da Covid-19. A secretária Ana Nardes explicou que o atendimento à população não será prejudicado, pois cada gestor estadual adotará medidas para isso