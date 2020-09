Operação Pátio Zero do Detran tem disponível mais de mil motos

Detran-MS Pátio Zero

Com o intuito de zerar os pátios de todas as agências, o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), realiza a Operação Pátio Zero e inicia um leilão de sucata aproveitável nesta sexta-feira (25). No total, mil motocicletas e 157 automóveis estarão disponíveis para arremate. O certame acontece de forma online por meio do portal Regina Aude Leilões e vai até o dia 09 de outubro.

Para o diretor-presidente, Rudel Trindade, os leilões são importantes ferramentas não só para a limpeza dos pátios e reaproveitamento dos veículos, mas também para as estruturas físicas das agências. “É uma oportunidade para que as pessoas adquiram veículos com preços mais em conta e também aumenta as possibilidades de investimentos em melhorias das agências por conta do consequente aumento na arrecadação”, conclui.

De acordo com assessoria, a sucata aproveitável são veículos cujas peças poderão ser reaproveitadas em outro veículo, com inutilização de placas e chassi em que conste o número de identificação veicular. Nesta categoria de leilão, somente pessoas jurídicas podem participar.

A visitação acontece nos dias 06,07 e 08 de outubro, no pátio localizado na Avenida Gury Marques, 7155, das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30.