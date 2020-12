Operação limpa pátio leiloa todos os veículos

ms.gov.br Operação Limpa Pátio do Detran retoma lances para leilão online

O último leilão de veículos para circulação apreendidos na Capital, da Operação Pátio Zero do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), encerrou com 100% deles leiloados e arrecadou mais de R$ 700 mil. Com o fim do certame, a autarquia possibilitará que 270 veículos retornem para as vias públicas.

O diretor-presidente do Departamento, Rudel Trindade, explica que inicialmente a previsão era que fossem arrecadados um pouco mais de R$ 200 mil, mas ao ser finalizado o leilão, foi arrecadado um total de R$ 774.495,00. “Todo o valor arrecadado com os leilões é revertido para a sociedade, por meio de melhorias nas agências e sinalização de trânsito”, finaliza.

O maior lance foi em um carro modelo Corolla, ano 2007, que acabou disputado por 2.393 pessoas e foi arrematado por R$ 16.170. Pela tabela Fipe, o veículo tem preço estimado em aproximadamente R$ 26 mil. O arrematante conseguiu uma economia de aproximadamente 37,8% no valor final do carro.

De acordo com a assessoria, o coordenador de leilão do Detran-MS, Túlio Brandão, explica que após o arremate os veículos devem passar por um processo de desembaraço cadastral antes da transferência. "O veículo é entregue para o arrematante após o prazo previsto em edital, mas se estiver com algum débito em outros órgãos, é necessário passar para o processo de desembaraço antes da transferência", comenta.